POL-LG: ++Lüneburg - Unfall auf Sternkreuzung - Zeugen gesucht++Lüneburg - "speisen ohne zu bezahlen"++Lüchow - Registrierkasse aus Kantine entwendet

Pressemitteilung vom 13.03.2020

Lüneburg

Lüneburg - Unfall auf Sternkreuzung - Zeugen gesucht Am Abend des 10.03.20, gegen 20.30 Uhr ist es an der sogenannten "Sternkreuzung" zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Verlauf ein Fahrradfahrer am Bein verletzt wurde. Nach Angaben des 16jährigen verletzten Radlers, habe dieser die Soltauer Straße aus der Sülztorrstraße kommend, in die Uelzener Straße weiterfahrend als Fahrradfahrer bei Grünlicht queren wollen. Aus der Sülztorstraße bog ein Pkw nach rechts in die Soltauer Straße ab und übersah den Fahrradfahrer. Dieser stürzte durch die Kollision von seinem Gefährt und verletzte sich am Bein und im Gesicht. Da er so unter Schock stand, ließ er sich von der verursachenden PKW Fahrerin, die er als ca. 30jährige Brillenträgerin mit dunklen Haaren beschreibt, nur ein Stück des Heimatweges begleiten. Bei dem PKW könnte es sich um einen grauen Toyota handeln. Die Verletzungen des 16jährigen mussten später im Krankenhaus nachbehandelt werden. Wer Hinweise zum Unfallhergang und zur PKW Fahrerin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Lüneburg, unter 04131-83062215.

Lüneburg - Einbruch in Kaltenmoor

Der 37jährige Mieter einer Wohnung im neunten Stockwerk eines Hauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße, begab sich nur gute zwei Stunden aus seiner Wohnung, um mit seinem Hund zu gehen. Diesen Zeitraum nutzten unbekannte Täter am frühen Abend, um in die Wohnung einzudringen. Aus der Wohnung wurden Hifigeräte und eine Armbanduhr, alles in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen.

Lüneburg - "speisen ohne zu bezahlen"

Der Gast verzehrte am 12.03.20 gegen 21.00 Uhr Sushi im Wert von über dreißig Euro im Restaurant Bei der St.-Nicolaikirche und sah überhaupt nicht ein, dafür bezahlen zu müssen. Nach der Mahlzeit verließ er das Restaurant, um vor der Tür zu rauchen, dann ließ er sich seine Jacke bringen. Als der Inhaber ihn auf die zu begleichende Rechnung ansprach, hielt der Mann ihm einen schraubenzieherähnlichen Gegenstand vor und entfernte sich fußläufig von der Örtlichkeit. Für die Polizei scheint der nicht zahlende Gast ein alter Bekannter zu sein, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Lüneburg - Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Der 27jährige Fahrradfahrer wollte am 12.03.20 gegen 09.00 Uhr von der Straße Bei der St.Johanniskirche nach rechts in die Kalandstraße abbiegen. Aus der Straße kam fußläufig der 85jährige Fußgänger. Den bemerkte der Fahrradfahrer zu spät und kollidierte mit ihm. Der Senior fiel hin wurde hierdurch leicht am Kopf verletzt, er kam ins Klinikum.

Amelinghausen - Unbekannter stiehlt Geldbörse

Die 74jährige befand sich am 12.03.20 zwischen 10.30-11.00 Uhr zum Einkaufen in einem Geschäft im Grenzweg. Unbekannte Täter stahlen ihr hier ihre Geldbörse aus der Handtasche. In der Geldbörse befand sich Bargeld in geringer Summe und persönliche Karten. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte direkt an der Polizeistation Amelinghausen unter 04132-939820

Uelzen

Uelzen - Kollision mit Grundstücksmauer - Zeugen gesucht

Schon im Zeitraum vom 03.03.20-05.03.20 ist es in der Holdenstedter Straße / Ecke Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Unbekannter war vermutlich mit seinem Fahrzeug mit der Grundstücksmauer an dieser Stelle kollidiert. An der Mauer konnte schwarzer Kunststoffabrieb gesichert werden Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte am PK Uelzen unter:0581-930215

Uelzen - Kennzeichen vertauscht

Der 46jährige sah einfach keine andere Möglichkeit sein neu erworbenes Fahrzeug schnell mit einem amtlichen Kennzeichen zu versehen. Deshalb dachte er sich am frühen Morgen des 13.03.20, dass das Kennzeichen seines angemeldeten VW an den nun benutzten Opel schrauben könne. Dieses fiel der Polizei auf, die ihn um 03.30 Uhr im Spottweg kontrollierte. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren, sein Fahrzeug musste er stehenlassen.

Uelzen - Windböen bringen Chaos

Nachdem die Windböen am 12.03.20 in den Morgenstunden in der Bahnhofstraße einen geleerten Rollcontainer gegen ein abgestelltes Fahrzeug gedrückt haben, brachten sie einen Bauzaun in der Straße Im Neuen Felde zu Fall. Rund 50m Bauzaun fielen auf die Straße und versperrten diese. Der Zaun konnte ohne weitere Beschädigungen von den eingesetzten Polizeibeamten wieder aufgestellt werden. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Baum auf Fahrbahn

Die Polizeibeamten regelten den Verkehr, die Straßenmeisterei räumte die Fahrbahn. Ein umgestürzter Baum auf der Bundessstraße 493 zwischen Salderatzen und Küsten schränkte am 12.03.20 in den Mittagsstunden kurzzeitig den Verkehrsfluss ein. Sachschäden an der Fahrbahn entstanden nicht.

Lüchow - Registrierkasse aus Kantine entwendet

Am 11.03.20 gegen 21.30 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang in die Kantine der Schulmensa in der Amtsfreiheit. Da von der Polizei und den verantwortlichen Personen keine Einbruchspuren festgestellt werden konnten, muss ermittelt werden, wie der Täter in das Gebäude gelangt ist. Entwendet wurde eine Registrierkasse mit geringer Menge Bargeld, welche sich auf dem Tresen befunden hat. Wer zu dem Tatzeitpunkt etwas beobachtet hat, meldet sich bitte direkt am Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841-122215.

Hitzacker - Fahrradfahrer überprüft, Betäubungsmittel gefunden

Eigentlich ist der 31jährige am 12.03.20 gegen 23.30 Uhr den Polizeibeamten aufgefallen, weil er auf seinem Fahrrad freihändig die Lüneburger Straße entlangfuhr. Um ihn auf dieses Fehlverhalten aufmerksam zu machen, wurde er angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Bei anschließender Nachschau im Rucksack des 31jährigen wurden die Beamten fündig. Es wurden geringe Mengen einer Substanz gefunden, diese wurden sichergestellt, ein Verfahren wurde eingeleitet. Der Proband wurde vom Anhalteort aus nach Hause entlassen.

