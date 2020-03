POL-LG: ++Lüneburg - betrunken auf dem Fahrrad - Tritt gegen Polizeifahrzeug - Schlag gegen Polizeibeamten++Mann wirft Flasche vor PKW und flüchtet vor der Polizei++Uelzen-Beleidigung im Straßenverkehr

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung vom 12.03.2020

Lüneburg

Lüneburg - Am Sande, Streit endet mit Faustschlag

Das 23jährige Opfer ging am 11.03.20 gegen 19.30 Uhr über die Straße Am Sande, als er von einer ihm fremden Person gegrüßt wird. Nach kurzen Gespräch zwischen beiden wird das Opfer von dieser Person beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen, außerdem wurde ihm der kleine Finger verdreht. Das Opfer wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der Schläger konnte polizeilich schon ermittelt werden, es handelt sich um einen 19jährigen Lüneburger.

Lüneburg - betrunken auf dem Fahrrad - Tritt gegen Polizeifahrzeug - Schlag gegen Polizeibeamten

Der 26jährige fuhr am 11.03.20 gegen 21.00 Uhr augenscheinlich betrunken mit dem Fahrrad durch die Schomakerstraße in Richtung der Herderschule. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 26jährigen stoppen, der von seinem Fahrrad sprang und ohne Vorwarnung vor Wut gegen den Streifenwagen trat. Dann ging er mit erhobener Faust auf die Polizeibeamten los, die ihn überwältigen konnten. Gegen den Trunkenbold wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, er verbrachte die Nacht zum Ausnüchtern in der Zelle, mehrere Verfahren wurden eingeleitet. Die Polizeibeamten blieben zum Glück unverletzt, der Streifenwagen ohne Beschädigung.

Lüneburg - Mann wirft Flasche vor PKW und flüchtet vor der Polizei

Erst warf der 25jährige am 11.03.20 gegen 22.00 Uhr eine Flasche direkt vor ein Auto, welches die Altenbrückertorstraße in Richtung City Parkhaus befuhr und verursachte dadurch Lackkrazter im PKW Frontbereich. Dann versuchte er der eintreffenden Polizei durch Weglaufen zu Entkommen. Die Polizei war schneller und konnte den polizeibekannten in der Straße Am Berge einholen. Beim anschließenden Transport zur Dienststelle, versuchte er einem Polizeibeamten eine Kopfnuss zu verpassen, aber auch hier war dieser reaktionsschneller und konnte den Schlag verhindern. Nach einer angeordneten Blutprobenentnahme und Sicherstellung von Betäubungsmitteln wurde der Beschuldigte entlassen. Nur knapp zwei Stunden später, gegen 00.30 Uhr fiel der 25jährige wieder auf, diesmal beschädigte er einen Mülleimer am Bahnhof und begab sich in den Bereich der Gleise. Den Rest der Nacht musste er nun in der Zelle der Polizei verbringen.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl vom Hinterhof - Täter kommen zweimal

Auf dem Hinterhof eines Hauses im Ginsterweg machten sich am 11.03.20 gegen 23.00 Uhr zwei dunkel gekleidet Männer an abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Dieses wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Die sofort alarmierte Polizei konnte jedoch beim Eintreffen niemanden mehr antreffen. Etwa eine Stunde später meldete die Zeugin das erneute Auftauchen der beiden Männer, die sich jedoch wieder vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub machen konnten. Der Polizei liegt die Diebstahlsanzeige eines schwarzen Cityrades vor, außerdem der Diebstahl von zwei weiteren Cityrädern aus der nahegelegenen Straße Mittelfeld.

Lüneburg - Anruf erst als angeblicher Enkel, dann als falscher Polizeibeamter

Besonders dreist versuchte eine männliche Person am 11.03.20 gegen 14.30 Uhr es am Telefon einer 81jährigen Lüneburgerin. Erst gab er sich als angeblicher Enkel aus, der Geld in Höhe von über 20.000 Euro bräuchte, um einen Verkehrsunfallschaden regulieren zu können. Als die 81jährige nicht darauf einging und auflegte, rief vermutlich dieselbe Person wenige Minuten später wieder an und gab sich nun als ermittelnder Polizeibeamter aus, der die Geldforderung zur Verkehrsunfallregulierung noch einmal unterstrich. Die Seniorin handelte genau richtig, ließ sich auf nichts ein und beendete das Gespräch. Zwei weitere Senioren aus Lüneburg teilten der Polizei Lüneburg mit, ebenfalls zur Mittagszeit des 11.03.20 von angeblichen Enkelkindern angerufen worden zu sein. Auch hier wurden Geldforderungen von mehreren hunderttausend Euro gestellt. Beide angerufenen beendeten das Gespräch, ohne sich auf Forderungen einzulassen.

Lüneburg - Heckscheibe von PKW eingeschlagen

Der PKW Renault der 68jährigen Geschädigten stand am 11.03.20 nur für eine Stunde, in der Zeit von 11.30 Uhr -12.30 Uhr am Fahrbahnrand der Reitenden-Diener-Straße geparkt. In dieser Zeit wurde am PKW von unbekannten Tätern die Heckscheibe eingeschlagen. Am PKW entstand Sachschaden von rund 1000,- Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben melden sich bitte bei der Polizei Lüneburg unter 04131-83062215.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Mofa, PKW Fahrer flüchtete

Der 57jährige Mofafahrer befuhr am 11.03.20 gegen 11.00 Uhr die Erbstorfer Landstraße in Richtung stadtauswärts. Kurz vor dem Ortsschild zum Stadtteil Ebensberg, bremste der vor ihm fahrende PKW Opel so plötzlich ab, dass der 57jährige nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und mit seinem Mofa auf den PKW auffuhr. Der Grund des plötzlichen Bremsens könnte ein Fahrradfahrer gewesen sein, der nur den Fahrstreifen stadteinwärts überquert hatte und auf der Mittelinsel stand. Der Mofafahrer gab vor Ort an, nicht verletzt zu sein, sein Mofa wies starke Beschädigungen im Frontbereich auf. Der Fahrer des PKW entfernte sich vom Unfallort, noch bevor die Polizei eintraf. Er wird nun ermittelt.

Uelzen

Uelzen-Holdenstedt - Beleidigung im Straßenverkehr

Nach Meinung des 44jährigen Fahrers eines PKW fuhr der vor ihm fahrende 67jährige PKW Fahrer am 11.03.20 gegen 14.45 Uhr zu langsam an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 4, in Höhe von Holdenstedt vorbei. Er hupte ihn mehrfach an, um darauf aufmerksam zu machen, dass er beschleunigen möchte. Das passte dem vorausfahrenden nicht, er quittierte diese Handlung mit einer beleidigenden Geste. Der 44jährige brachte dies zur Anzeige, nun erwartet den 67jährigen ein Verfahren.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - leicht verletzt nach Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Die 69jährige wollte am 11.03.20 gegen 10.30 Uhr die Hahnenberger Straße mit ihrem Fahrrad überqueren, um nach links in die dortige Friedhofseinfahrt einzubiegen. Dabei übersah sie den PKW der 67jährigen Fahrerin, welche die Hahnenberger Straße in Richtung Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Am Fahrrad und am PKW entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

