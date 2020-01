Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Freitag, 31. Januar 2020

Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit Flucht

Ort: Walsdorf, Kölner Str.

Zeit: 29.01.2020, 11.00 h

Vermutlich durch einen Lkw wurde die Dachrinne eines Hauses in der Kölner Str. beschädigt. Der bislang unbekannte Lkw dürfte den Schaden beim Wenden verursacht haben. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun

Ereignis: Sachbeschädigung an Pkw

Ort: Gerolstein, Frankensteinstr.

Zeit: 30.01.2020, 11:45 h

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein in der Frankensteinstr. geparkter Pkw der Marke Ford verkratzt. Hinweise an die PW Gerolstein oder die PI Daun.

Ereignis: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Ort: Darscheid, An der K 40

Zeit: 30.01.2020, 12.35 h

Durch bislang unbekannte Täter wurden zwei weiße 10 Liter Kanister, die mit Altöl befüllt waren, an der K 40 in Richtung Sarmersbach abgestellt. Hinweise an die PI Daun.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Flucht

Ort: Daun, Lindenstr.

Zeit: 30.01.2020, 14:30 h - 15:30 h

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde in der Lindenstr. (Parkplatz bei der AOK), ein Pkw der Marke Mazda im rechten Frontbereich erheblich beschädigt. Als der Fahrer des geparkten Pkw zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ereignis: Pkw rollt in die Kyll

Ort: Gerolstein, Parkplatz an der Brunnenstr.

Zeit: 31.01.2020, 07:40 h

Ein 54-jähriger Mann aus der VGV Gerolstein hatte seinen PKW in Gerolstein auf dem Parkgelände des Landesbetrieb Mobilität abgestellt. Er verließ kurz die Örtlichkeit. Offensichtlich war an dem weder die Handbremse noch ein Gang eingelegt, so dass sich der PKW selbstständig auf dem leicht abschüssigen Gelände in Bewegung setzte und durch eine Lücke in den Hecken in die Kyll geriet. Hier wurde der Wagen vom Wasser erfasst und ca. 500 Meter weiter weggedrückt. Er kam im Bereich der kleinen Bahnhofsbrücke zum Liegen. Der Wagen musste aus der Kyll geborgen werden. Im Einsatz waren die örtlichen Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei Gerolstein. Der entstandene Schaden beträgt ca. 5000 Euro

