Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Balesfeld (ots)

Unbekannte Täter schlagen ein Fenster ein und gelangen so in eine Wohnung im Erdgeschoß eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Dort werden mehrere Schmuckstücke entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

