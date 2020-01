Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Reifen während Gottesdienst zerstochen

Rodershausen (ots)

Am vergangenen Samstag wurden in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr während des Gottesdienstes auf dem Parkplatz der Kirche an einem weißen PKW Mitsubishi drei Reifen durch Einstiche beschädigt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

