Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: E-Scooterfahrer fährt unversichert und unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Ein E-Scooterfahrer sollte gestern, gegen 19:30 Uhr, in der Lemberger Straße einer Kontrolle unterzogen werden, weil das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Nachdem gestoppt wurde, ergriff der Fahrer plötzlich die Flucht und fuhr unvermittelt in Richtung Simter Straße los. Nach kurzer Fahndung wurde der Mann im Gebüsch neben einem Einkaufsmarkt gestellt. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde auf der Dienststelle ein Test durchgeführt, der positiv auf THC, Amphetamin und Opiate reagierte. In seinem Rucksack führte der 50jährige Mann aus Pirmasens medizinisches Cannabis mit, konnte aber kein gültiges Attest vorweisen. Das Cannabis wurde zunächst sichergestellt und Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet, weshalb auch eine Blutprobe entnommen wurde. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell