Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 13.7.2020, 19.00 Uhr, bis zum 14.7.2020, 20.00 Uhr, kam es vermutlich in der Bitscher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter schwarzer Audi A 4 wurde in Bereich des Heckspoilers leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 150 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

