Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, versuchter Einbruch

Ladbergen (ots)

Unbekannte haben versucht am Dienstag, zwischen 03.00 Uhr und 09.00 Uhr, in den McDonalds an der Straße "Espenhof" einzudringen. Die Täter versuchten die Tür des Drive-In aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang ihnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Lengerich in Verbindung, Telefon 05481/9337-4515.

