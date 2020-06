Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchdiebstahl

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Montag (08.06.), 22.16 Uhr, und Dienstag, 07.40 Uhr, sind Unbekannte in eine KFZ-Werkstatt in der Straße "Am Eggenkamp" eingestiegen. Die Täter haben ein Bürofenster aufgehebelt und sind so in das Gebäude gelangt. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume. Sie entwendeten unter anderem Diagnosegeräte, ein Klimagerät und diverse Werkzeuge. Danach flüchteten sie vermutlich mit einem kleinen Renault Kastenwagen, der eine helle Farbe hatte. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wer hat den Renault Kastenwagen zur angegebenen Tatzeit beobachtet bzw. kann Angaben über den Verbleib des Diebesgut machen?

