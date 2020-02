Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Aachen (ots)

Am vergangenen Montag (10.02.2020) um 09.30 Uhr wurde einem 77-jährigen Mann in der Kleinmarschierstraße von einem bislang unbekannten Täter eine Einkaufstasche mit Bargeld entrissen. Nach der Tat flüchtete er über die Elisabethstraße in Richtung Elisenbrunnen. Der Täter wird beschrieben als etwa 1,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter abgeben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

