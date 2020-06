Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Zeugen. Am Sonntag (07.06.) fuhr ein 49-jähriger Radfahrer gegen 03.00 Uhr auf der Blumenstraße. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort ein Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Radfahrer musste dem Pkw ausweichen und stürzte. Der 49-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Es soll sich dabei um einen hellen Kleinwagen handeln. Dieser Vorfall soll von einer bislang unbekannten Person, die ein Fahrrad mit sich führte, beobachtet worden sein. Die Polizei bittet diese Person und weitere Zeugen sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/93060.

