POL-ST: Neuenkirchen, nach Scheinankauf Fahrraddieb festgenommen

Polizeibeamten aus dem Kreis Steinfurt ist es gelungen, einen Fahrraddieb in Neuenkirchen festzunehmen. In der Nacht von Freitag (24.04.2020) auf Samstag wurde in Neuenkirchen ein auffällig lackiertes, hochwertiges Rennrad aus einem Schuppen entwendet. Das Rad wurde dort abgeschlossen aufbewahrt. Am Donnerstag (04.06.) meldete sich der Geschädigte bei der Polizei und gab an, auf einer online Plattform sein zum Verkauf angebotenes Rennrad entdeckt zu haben. Das Fahrrad werde in Neuenkirchen angeboten. Er habe das Fahrrad zweifelsfrei an bestimmten Ausrüstungsgegenständen und einer leichten Beschädigung wiedererkannt. Daraufhin wurde über die Polizei durch weitere Mittelsmänner ein Verkaufstermin mit dem vermeintlichen Verkäufer in Neuenkirchen vereinbart. Als der angebliche Eigentümer das Rennrad aus dem Keller holte, nahmen ihn die Beamten fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden weitere Fahrradutensilien, die entwendet worden sein könnten, aufgefunden. Zudem konnten die Beamten Aufbruchswerkzeug sicherstellen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Neuenkirchener. Ermittlungen ergaben, dass der Mann in Verdacht steht, weitere hochwertige Fahrräder und Elektroräder entwendet zu haben. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Münster wurde durch einen Richter die Untersuchungshaft angeordnet. Das entwendete hochwertige Rennrad wurde im Anschluss des Verfahrens dem rechtmäßigen Besitzer übergeben.

