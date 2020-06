Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Eigentumsdelikt

Emsdetten (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (07.06.), 17.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, haben sich Unbekannte auf dem Gelände eines Autohandels an der Straße "Merkischer Weg" aufgehalten. Auf dem Gelände schlugen die Täter an einem Opel Meriva B in Silber die Seitenscheibe der Fahrertür ein. Anschließend montierten sie die Motorhaube, die Kotflügel, den Motorkühler, die Stoßstange und die Scheinwerfer vom Fahrzeug ab und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Autoteile geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

