POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag (07.06.) wurde auf der Grimmestraße 39 c / Ecke Lessingstraße ein schwarzer Opel Zafira angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug wurde gegen 16.00 Uhr an der Örtlichkeit abgestellt. Als die Fahrerin gegen 16.55 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine deutliche Beschädigung in Höhe des linken vorderen Türgriffs fest. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Der Verursacher hatte die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.

