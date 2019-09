Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Getränke - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Auf dem Gelände des Gustorfer Schützenplatzes am Torfstecherweg waren in der Zeit von Montagnachmittag (16.09.), 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen (17.09.), 08:30 Uhr, unbekannte Diebe aktiv. Die Täter hatten mit Gewalt einen Kühlanhänger aufgebrochen. Dort hatten sie es auf diverse Bierfässer abgesehen. Die Diebe müssen zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

