Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Ruhbank-Lemberg (ots)

Gestern, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein blauer Hyundai Kona die L486 von Lemberg in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz nach der sogenannten Sinalco-Kurve kam er leicht nach links in den Begegnungsverkehr und berührte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleinwagens, vermutlich grau, Typ Nissan Micra oder ähnlich. Dessen Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete dies und veranlasste den Verursacher, im Bereich Ruhbank anzuhalten. Nach einer kurzen Ansprache entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Im Nachgang konnte an der Halterdresse niemand angetroffen werden. Der am Außenspiegel beschädigte Kleinwagen ist bisher unbekannt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Fahrer des Kleinwagens, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbin-dung zu setzen. pips

