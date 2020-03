Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Autofahrer in Bücken gestoppt

Bücken (ots)

(opp) Am Samstagmittag, gegen 12:50 Uhr, kontrollierten Beamte einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Hoya auf der Nienburger Straße in Bücken einen 54jährigen VW-Fahrer aus Marklohe. Hierbei wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer, im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit, alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest an einem speziellen Alkomaten in der Polizeiinspektion Nienburg bestätigte den Verdacht. Auf den 54jährigen kommt nun mindestens ein vierwöchiges Fahrverbot, eine Geldstrafe von 500,- Euro sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

