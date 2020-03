Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

Am Freitag, den 28.02.2020, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verursacher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Konrad-Adenauer-Straße einen geparkten Opel Corsa. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

