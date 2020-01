Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Kipper-Lastwagens

Mainz-Weisenau (ots)

Mittwoch, 29.01.2020, 14:30 Uhr

Ein im Friedhofsbereich am Heiligkreuzweg abgestellter, nicht mehr fahrbereiter und bereits abgemeldeter Klein-Laster mit Kipperaufbau wird durch Unbekannte entwendet. Die Unbekannten setzen den Lastwagen, auf derzeit noch nicht bekannte Art und Weise, in Gang. Er wird im Anschluss über ein an das Friedhofsgelände angrenzendes Baustellengelände gefahren. In dem Gelände selbst verliert sich die Spur. Im gleichen Zeitraum kommt es ebenfalls auf diesem Baustellengelände zum Aufbruch eines Containers. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

