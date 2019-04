Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0266 --Räuber-Trio überfällt Tankstelle--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Europaallee Zeit: 16.04.19, 00.45 Uhr

Drei unbekannte Männer überfielen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tankstelle in Hemelingen. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß.

Das Trio betrat gegen 00.45 Uhr die Tankstelle in der Europaallee. Während ein Mann offensichtlich am Eingang Schmiere stand, stürmten seine beiden Komplizen in den Verkaufsraum und bedrohten die 20 Jahre alte Angestellte mit ihren beiden Schusswaffen. Die Räuber griffen sich das Geld aus der Kasse und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die jungen Männer wurden als etwa 17 bis 18 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, sehr schlank und mit einem dunklen Teint beschrieben. Einer trug eine schwarze Jacke mit grün-weißen Streifen auf der Schulter und einen hellen Kapuzenpullover darunter. Sein Komplize hatte einen schwarzen Kapuzenpullover an, weiße Schuhe und hielt einen Turnbeutel von Adidas in der Hand.

Die Polizei fragt: Wer hat vergangene Nacht in der Europaallee verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

