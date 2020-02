Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Wirklich einem Überholer ausgewichen?

Ulm (ots)

Ein 47-jähriger PKW-Lenker befuhr am Freitag, gegen 20:25 Uhr, die Süßener Straße von Süßen in Richtung Schlat. Vor Schlat bog er auf die Ortsumfahrung in Richtung Kreisverkehr ab. Nach seinen Angaben kam ihm aus dem Kreisverkehr ein PKW entgegen, der gerade überholte. Um einem Frontalunfall zu vermeiden, wich der 47-Jährige aus und fuhr in den Grünstreifen. Nachdem der PKW ein Hochwasserrückhaltebecken durchquert hatte, kam er in einem zweiten zum Stehen. Der Lenker roch stark nach Alkohol und im Fahrzeug wurden mehrere leere Bierdosen aufgefunden. Eine Blutprobe wurde erhoben. Der Sachschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Bei dem entgegengekommenen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW gehandelt haben. Die Beamten des Polizeireviers Göppingen (07161-632360) haben Zweifel an dem geschilderten Unfallhergang und suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

