Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Baumheide, Eckendorfer Straße

Am Wellbach, Unfall mit schwerstverletztem Radfahrer

Bielefeld (ots)

Am Abend des 18.11.2019 ereignete sich auf der Eckendorfer Straße gegen 17:17 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort durch Ersthelfer sowie die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr Bielefeld in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige aus dem Kreis Gütersloh mit ihrem BMW die Eckendorfer Straße in Richtung Bielefeld. Ein 80-jähriger Bielefelder versuchte zur gleichen Zeit mit einem sogenannten Leichtmofa (Fahrrad mit Hilfsmotor) die Eckendorfer Straße in Richtung Am Wellbach zu überqueren. Er wurde vom PKW erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und auf die Fahrbahn geschleudert. Die PKW-Fahrerin musste aufgrund des erlittenen Schocks ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Unfallort wurde für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig abgesperrt. Das Bielefelder THW unterstützte durch Einsatz von Lichtmastfahrzeugen zur Ausleuchtung der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschaden kann noch nicht genauer beziffert werden. Die Eckendorfer Straße wurde in Richtung Innenstadt gesperrt, der Verkehr wurde am Rabenhof abgeleitet. Ein Befahren der Straße Am Wellbach in Richtung der Eckendorfer Straße war ebenso nicht möglich. Im Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Über die Fortdauer der Verkehrsmaßnahmen kann zum aktuellen Zeitpunkt (18:50h) keine belastbare Aussage getroffen werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell