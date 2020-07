POL-PDPS: Diebstahl eines sakralen Steinkreuzes

Polizeidirektion Pirmasens

Das Kreuz war vor einem denkmalgeschützten Bildstock zur Reparatur abgelegt, der sich neben der L478, circa 50 Meter nach dem Ortsausgang Vinningen in Richtung Bottenbach linksseitig auf einer Wiese befindet. Der Bildstock mit der Jahreszahl 1715 ist, ebenso wie das circa 60 x 40 cm große Kruzifix, aus Stein. Am Kreuz ist eine Jesusfigur dargestellt und darunter die Jungfrau Maria. Im Zeitraum zwischen Samstag, 20.06., 12:00 Uhr, und Dienstag, 23.06.2020, 12:00 Uhr, wurde das Steinkreuz entwendet. Das Lichtbild stammt von einem sehr alten Zeitungsbericht. Die dort ersichtliche Beschädigung war allerdings repariert, das Kreuz damit vollständig. Es handelt sich um ein Unikat mit einem sehr hohen ideelen und eigentlich nicht festzulegendem finanziellen Wert, der jedoch bei mindestens 1000 Euro liegen sollte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

