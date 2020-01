Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Renitenter Ladendieb

Maikammer (ots)

Mit Schlägen und Tritten wehrte sich am Mittwoch (08.01.) ein Ladendieb, als er durch beherzte Zeugen an seiner weiteren Flucht gehindert werden sollte. Zuvor hatte der 47-Jährige gegen 14:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt diverse Lebensmittel entwendet. Als er seine "Verfolger" bemerkte, warf er die Lebensmittel weit von sich und wehrte sich anschließend mit Händen und Füßen. Hierbei blieben die Zeugen glücklicherweise unverletzt. Zudem konnte der Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten aus Edenkoben festgehalten werden. Diese verbrachten den Ladendieb aus der Verbandsgemeinde Maikammer zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur hiesigen Polizeiinspektion. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

