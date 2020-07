Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig-Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 16.07.2020, zwischen 18.00 Uhr und 17.07.2020, 06.50 Uhr, ereignete sich in Contwig, Leipziger Straße eine Verkehrsunfallflucht. An einem blauen Toyota Yaris wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Teile des unfallverursachenden Kraftfahrzeug aufgefunden. Bei dem Verursacher dürfte es sich nach ersten Ermittlungen um einen PKW Mercedes-Benz, vermutlich SLK handeln. Zeugen bitte bei der Polizei Zweibrücken melden. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell