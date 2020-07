Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt aggressiven Ladendieb fest - Langenfeld - 2007083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (16. Juli 2020) hat die Polizei in einem großen Verbrauchermarkt an der Rheindorfer Straße in Langenfeld einen 31 Jahre alten Solinger festgenommen, der kurz zuvor von einer Ladendetektivin beim Klauen erwischt worden war. Vor und während seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und griff Mitarbeiter des Verbrauchermarktes an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das war passiert:

Gegen 14 Uhr beobachtete eine 53-jährige Ladendetektivin in einem der Supermarktgänge einen Kunden, der mehrere alkoholhaltige Getränkeflaschen in eine mitgeführte Tasche steckte. Als der Mann anschließend am Kassenbereich vorbeiging, ohne zu bezahlen, sprach die Frau den Ladendieb an. Dieser versuchte nun, aus dem Markt zu flüchten, wobei es zu einem Handgemenge mit der 53-Jährigen kam.

Erst als weitere Mitarbeiter des Verbrauchermarktes dazu kamen, schafften sie es, den Mann auf dem Boden zu fixieren und bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei festzuhalten. Als die Polizeibeamten ankamen, leistete der Ladendieb weiterhin Widerstand gegen seine Festnahme - außerdem spuckte er nun nach den Mitarbeitern des Supermarktes. Letztendlich konnten die Polizisten dem Mann jedoch Handschellen anlegen und ihn abführen.

Die Folgen für den schon mehrfach als Ladendieb polizeilich in Erscheinung getretenen Mann: Er musste mit zur Polizeiwache, wo nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt eine Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Einrichtung geprüft wurde. Diese wurde von der zuständigen Ärztin jedoch abgelehnt, da keine Gefährdung von dem Beschuldigten ausginge. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell