Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geld aus der Hand gerissen

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 17:50 Uhr, kam es an der Bushaltestelle vor dem Media-Markt am Südertor zu einem Raub. Ein 45-jähriger Mann aus Lippstadt sortierte die Geldscheine in seinem Portemonnaie. Dabei näherte sich von hinten ein unbekannter Täter und riss dem Opfer zwei Geldscheine aus der Hand. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Er wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dunklem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug der Mann blaue Jeans und eine weiße Joggingjacke. Das Opfer zeigte die Straftat erst am Mittwoch an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

