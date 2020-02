Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Täter gesucht

Soest (ots)

Am Montag, um 16:45 Uhr, kam es am Nöttentor zu einem Vorfall. Ein 26-jähriger Soester war vom Hattroper Weg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Gräften packte ein unbekannter Mann den Arm des blinden Soesters und drehte ihn auf den Rücken. Er forderte Geld und unterstrich seine Forderung mit den Schmerzen, die er seinem Opfer zufügte. Der Soester ließ seinen Blindenstock fallen und übergab dem Täter zwei Geldscheine, die er in der Hosentasche trug. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Das Opfer war zunächst so aufgewühlt, dass er sich erst am Dienstagnachmittag an die Polizei wandte. Die Kriminalpolizei bittet dringend Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

