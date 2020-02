Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Schwefe - Feuer in Küche

Welver (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagabend, um 20:25 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Zum Vulting gerufen. In der Küche einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der 64-jährige Wohnungsinhaber hatte sein Essen wohl unbeaufsichtigt auf dem Herd zurückgelassen. Der Mann hatte Rauch eingeatmet und wurde entsprechend behandelt. Aus der darüber liegenden Wohnung wurden ein 10-jähriges Mädchen und eine 43-jährige Frau ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell