Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Heidberg - Schwerer Unfall (Abschlussmeldung)

Rüthen (ots)

Bei dem Unfall auf der B 516 kam eine 78-jährige Frau aus Lippstadt ums Leben. Der Sattelzug eines 58-jährigen Lkw-Fahrers kam vermutlich auf glatter Straße in einer Rechtskurve in Richtung Rüthen ins Schleudern. Der Sattelauflieger kam dabei auf die Gegenfahrbahn und kippte um. Er kollidierte mit dem entgegen kommenden VW Golf eines 75-jährigen Mannes aus Lippstadt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf in eine Wiese geschleudert. Die 78-jährige Beifahrerin aus Lippstadt verstarb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Der Fahrer des Golfs wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter zum Unfallort. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Da die Ladung des Sattelschleppers aus Kies bestand, dauern Bergungs- und Aufräumarbeiten entsprechend noch an. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell