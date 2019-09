Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied Samstag 31.08.19, 09.00h - 01.09.2019, 06.45h

Neuwied (ots)

1. Qualmender Zug Samstag 31.08.2019, 13.31h 56564 Neuwied, Gleiskörper Bundesbahn Durch Zeugen wurde der Polizei Neuwied ein Güterzug gemeldet, der stark qualmen würde. Die Meldung wurde an die Bundespolizei Koblenz weitergeleitet, die hier zuständig ist. Von dort wurde mitgeteilt, dass dies von Zeit zu Zeit passieren würden, wenn sich die Bremse an einem der Waggons heißlaufen würde.

2. Handydiebstahl Samstag 31.08.2019, 15.10 - 15.15h 56564 Neuwied, Langendorfer Str. 111 Die Geschädigte teilte hiesiger Dienststelle mit, dass sie zur o.g. Zeit mit ihrer Tochter zusammen im Backwerk Neuwied gewesen sei. Ihr Handy habe sie auf eine Couch gelegt. Sie ging dann nach draußen, da es ihr zu warm war. Das Handy ließ sie auf der Couch liegen. Dort setzten sich dann kurze Zeit später zwei Männer und eine Frau hin. Die Frau stellte ihre pinkfarbene Handtasche auf die Couch. Die Personen verließen nach wenigen Minuten das Backwerk, das Handy war verschwunden. Die Frau war relativ klein (ca. 1,52m) und trug an der rechten Hand viel Schmuck. Sie trug ein graues T-Shirt mit Katzen darauf, eine schwarze Leggins und schwarze Schuhe. Sie sei ungefährt 25 Jahre alt gewesen. Die beiden Männer seien zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

3. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Sonntag 01.09.2019, 03.45h 56564 Neuwied, B256 Der 23-jährige Fahrer eines PKW befuhr die B256, als er kurz hinter der Rheinbrücke, von Koblenz aus kommend, von der Fahrbahn abkam. Die entsandte Streife der Polizei Neuwied konnte den Mann antreffen und stellte bei ihm Atemalkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die sofortige Einbehaltung des Führerscheines. Den Mann erwartet eine entsprechende Strafanzeige, er wird den entstandenen Schaden begleichen müssen und er wird seine Fahrerlaubnis verlieren.

4. Exhibitionist Sonntag 01.09.2019, 04.14h 56564 Neuwied, Langendorfer Straße 58 Zwei Frauen waren zu Fuß auf der Langendorfer Straße unterwegs und gingen in Richtung B42. Vor der Hausnummer 58 trafen sie auf eine unbekannte, männliche Person, die an einem dort geparkten PKW lehnte. Die Person war nackt und ornanierte offensichtlich. Die Frauen beschleunigten ihren Gang und der unbekannte Mann folgte ihnen. Nachdem der Mann letztlich auf den Gehweg ejakuliert hatte zog er sich an und stieg in einen schwarzen PKW der Marke Mini. Er fuhr über die Langendorfer Straße dann in Richtung B42 davon. Das Kennzeichen konnten die Frauen nicht ablesen. Der Mann war zwischen 20 und 25 Jahren alt und 170 bis 175 cm groß. Durch die entsandte Funkstreife wurde eine DNA-Probe gesichert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

5. Weiterhin wurde die Polizei zwischen 22.00h und 06.00h zu insgesamt 10 Ruhestörungen gerufen. In allen Fällen konnte die Ruhe wieder hergestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell