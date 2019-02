Polizei Hagen

POL-HA: Sprengstofffund unter Autobahnbrücke - BAB 45 zeitweise gesperrt

Hagen (ots)

Heute (Donnerstag) kam es zur Mittagszeit zu einem Sprengstofffund auf einer Baustelle an der Autobahnbrücke Brunsbecke an der BAB 45. Bei dem Material handelte es sich mutmaßlich um Plastiksprengstoff aus den 60er Jahren, der seinerzeit wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn eingesetzt wurde. Polizei und Ordnungsamt informierten Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamts NRW. Die Spezialisten bargen einen Gegenstand in der Größe einer Dynamitstange. Da ein weiterer Gegenstand ausgegraben werden musste, wurde die BAB 45 im Bereich der Talbrücke Brunsbecke in der Zeit von 16.03 Uhr bis 16.10 Uhr gesperrt. Die Experten des LKA bargen eine zweite Dynamitstange und machten das Material noch an Ort und Stelle unschädlich.

