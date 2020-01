Polizei Aachen

POL-AC: Renitenter Störenfried muss mit auf die Polizeiwache

Aachen (ots)

Bei einer Personenkontrolle vor einer Lokalität in der Pontstraße störte am 26.1.2020 gegen 5 Uhr ein bis dahin unbeteiligter 21-Jähriger Mann aus Aachen permanent die Polizeimaßnahme. Grundlos mischte dieser sich mehrfach in die Kontrolle ein. Die Polizisten wiesen ihn darauf hin, dass er die Maßnahme stören würde und dies unterlassen soll. Trotz dieser Ansage ließ sich der Störenfried nicht davon abbringen und verhielt sich gegenüber den Polizisten aggressiv und wurde sogar handgreiflich. Die Beamten legten dem polizeibekannten Mann unter massiver Gegenwehr die Handfesseln an und transportierten diesen mit dem Streifenwagen zur Wache. Da der 21-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war, entnahm ihm ein Arzt dort eine Blutprobe. Anschließend leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. (fp)

