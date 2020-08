Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Falsche Polizeibeamte sind erfolgreich - Unfallfluchten - Zerkratzter PKW - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Traktorfahrer begeht Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen 11:00 Uhr fuhr ein Traktorfahrer mit einem Anbaugerät einen landwirtschaftlichen Weg von Hagenhof in Richtung Rotebachring. Dabei blieb er mit seinem Anhänger am Zaun eines Kindergartens links neben der Fahrbahn hängen. Ein etwa 2 Meter langes Zaunstück wurde durch den Unfall herausgerissen. Der Traktorfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Crash zwischen zwei Fahrradfahrern

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer war am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Dammstraße und der Goethestraße unterwegs. Beim Einbiegen in den Fahrradweg auf der Goethestraße übersah er einen von links kommenden 54-jährigen Pedelecfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer, wobei beide leicht verletzt wurden.

Crailsheim: Pkw angefahren und zerkratzt

Ein geparkter Mercedes wurde zwischen Mittwochabend 20:00 Uhr und Donnerstagnachmittag 16:30 Uhr von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Anschließend zerkratzte der Verkehrsteilnehmer die Motorhaube des Mercedes und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise zum bislang noch unbekannten Unfallverursacher unter Telefonnummer 07951 4800.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein Autofahrer in der Roßfelder Straße einen geparkten VW. Dabei verursachte er einen Sachschaden von ungefähr 1500 Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Telefonnummer 07951 4800.

Crailsheim: Zerkratzter Pkw

Ein Vandale war am Donnerstagmittag zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Sandgrubenstraße unterwegs. Dort zerkratzte er einen geparkten Mercedes und verursachte dabei Sachschaden. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Abkommen von der Fahrbahn mit anschließender Unfallflucht

Ein Autofahrer kam am Donnerstag zwischen 00:00 Uhr und 13:15 Uhr in der Wittauer Straße von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er die Leitplanken am Fahrbahnrand und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr die Steinbacher Straße. Als sie in die Tullauer Straße einbiegen wollte, übersah sie vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne eine 54-jährige Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und wenige Meter mitgeschleift. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Falsche Polizeibeamte sind erfolgreich

Am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr riefen Betrüger bei einem Mann aus dem Wohngebiet Weckrieden an. Die Betrüger gaben vor, Mitarbeiter der Polizei, sowie der Staatsanwaltschaft zu sein und gaukelten dem Mann vor, dass in der Türkei ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Dann forderten sie den Mann auf, eine Geldsumme auf ein Konto der Betrüger zu überweisen. Der Mann glaubte den Anrufern und leitete die Überweisung eines 5-stelligen Betrages bei seiner Bank in die Wege. Er stand dabei so stark unter dem Einfluss der Telefonbetrüger, dass er auch die Warnungen einer Bankangestellten ignorierte. Erst im Nachhinein wurde ihm klar, dass er Betrügern aufgesessen war und er informierte die örtliche Polizei.

Aus diesem aktuellen Anlass möchte die Polizei nochmals auf die Tipps zum Umgang mit betrügerischen Anrufen hinweisen:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Legen Sie bei Zweifeln auf und rufen Sie anschließend die 110 an - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Lassen sie auch keine unbekannten Personen in ihre Wohnung

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell