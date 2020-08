Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Hund reißt Katze

Aalen (ots)

Frankenhardt-Steinbach an der Jagst: Zaun beschädigt

Auf einer Pferderanch in Steinbach an der Jagst hat ein Vandale zwischen letzten Samstag und Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr einen Maschendrahtzaun beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter

Crailsheim: Sieben Gartenhütten aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22:30 Uhr und 08:00 Uhr hebelte ein Einbrecher die Türen von sieben Gartenhütten in der Kleingartenanlage Roter Buck auf. Anschließend entwendete er verschiedene Gartenwerkzeuge und andere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. An den Gartenhütten entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Unter der Telefonnummer 07951 4800 nimmt das Polizeirevier Crailsheim Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher entgegen.

Schwäbisch Hall: Freilaufender Hund reißt Katze

Auf einem Friedhof im Rinnener Sträßle wurde am Donnerstagmorgen gegen 11:00 Uhr eine Katze von einem Hund gerissen. Der Hundehalter ließ seinen Hund auf dem Friedhof frei laufen. Der Vorfall wird durch die Polizei und das Ordnungsamt Schwäbisch Hall geprüft.

Sulzbach/Laufen: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagnacht zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr einen in der Eisbachstraße geparkten Ford. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 950910 zu melden.

Schwäbisch Hall: Geparkter Pkw beschädigt

Einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr. Der Autofahrer beschädigte dabei einen geparkten Audi in der Ellwanger Straße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell