Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Ottersweier - Getrübte Bäche

Bühl, Ottersweier (ots)

Mit zwei Fällen von Gewässerverunreinigungen hatten es am Donnerstag die Beamten des Polizeireviers Bühl zu tun. Während gegen 14:50 Uhr eine gemeldete Verfärbung im Bachlauf in Haft vermutlich auf das Einbringen von Kirschmaische durch einen Unbekannten zurückzuführen war, wurden in Bühl eine halbe Stunde später weitere Maßnahmen notwendig. Gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei informiert, dass aus einem Rohr eine weiße Flüssigkeit in den Guckenbach einfließen würde. Zusammen mit der hinzugerufenen Feuerwehr wurden im Anschluss mehrere Gullideckel kontrolliert. Die Spur führte daraufhin zu einem Gebäude in der Kappelwindeckstraße, in dem offenbar zur Zeit Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung wurde gegen einen Verantwortlichen der dortigen Arbeiten ein Strafverfahren eingeleitet, da offenbar nach dem Spülen von Eimern das Schmutzwasser über einen Gulli entsorgt wurde. Die Feuerwehr Bühl spülte nach Rücksprache mit dem Umweltamt des Landkreises das Gewässer. Die weiteren Ermittlungen der Polizei werden nun durch den Fachbereich `Gewerbe und Umwelt´ geführt.

