Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Patientenzimmer/ Einbruchversuch/ Brände gelöscht

Werdohl

In der Zeit vom 31.05. - 01.06.2020 wurde einem Patienten in der Stadtklinik an der Schulstraße aus seiner Geldbörse des Nachttischschrankes Geld gestohlen. Der 80-jährige Geschädigte stellte den Diebstahl am gestrigen Montag gegen Mittag fest.

In der Zeit vom 27. bis 30. Mai versuchten bislang unbekannte, in ein Haus an der Hermann-Löns-Straße einzubrechen. Die Täter hinterließen deutliche Hebelspuren am Fenster, gelangten aber nicht ins Innere. Es entstand Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Am 31.05., gegen 16.20 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einer Feuerstelle am Solmbecker Weg gerufen. Hier hatte ein Pärchen gegrillt und im Anschluss daran, die Feuerstelle brennend/glimmend verlassen. Der trockene Waldboden fing Feuer und die Feuerwehr löschte den Brandherd ab. Die Ermittlungen gegen die beiden 44 und 45 Jahre alten Verursacher dauern an.

Am 30.05., gegen 18.10 Uhr, verursachten unbekannte Täter ein Feuer unter einer Bank im Waldgebiet Am Scherl. Die Feuerwehr löschte den Brand und es entstand leichter Sachschaden. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

