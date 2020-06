Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad abgefackelt/Nachbarschaftsstreit mit Pfefferspray/Beim Einkaufen bestohlen

Hemer (ots)

Am Sonntagmorgen brannte hinter den Messing-Werken in Sundwig ein Motorrad. Ein Zeuge informierte gegen 9.45 Uhr die Polizei über das ausgebrannte Fahrzeug. Die Feuerwehr reinigte die Brandstelle. Die Polizei stellte das Gerippe der Yamaha sicher und fuhr zur Adresse des Halters Im Siegeloh. Der hatte das Fehlen seines Motorrades noch gar nicht bemerkt. Außerdem wurde dort ein schwarzes Mountainbike gestohlen. Auf anderen Fahrzeugen lagen Eier und Speisereste. Am Vorabend gegen 21 Uhr hatten sowohl das Motorrad als auch das Rad noch an ihren Plätzen am Haus gestanden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Brandstiftung.

Nach mehreren verbalen Streits unter Nachbarn wegen einer verschwundenen Katze verpasste ein 61-Jähriger seiner 39-jährigen Nachbarin einen Stoß Pfefferspray ins Gesicht. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegenüber der Polizei erklärte der Mann, die Frau habe schreiend vor seine Haustür getreten. "Aus Angst" vor einem Übergriff habe er zum Pfefferspray gegriffen. Die Polizei stellte den Behälter mit dem Tierabwehrmittel sicher und schrieb eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 37-jähriger Balver wurde am Freitag gegen 16 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Am Eingang hatte er noch eine Münze aus seiner Geldbörse geholt, um sich einen Einkaufswagen zu nehmen. Später im Laden bemerkte er dann das Fehlen des Portemonnaies. Darin steckten Bargeld, Papiere und Bankkarte.

