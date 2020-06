Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Imbiss verwüstet

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Zwischen Samstag, 17.15 Uhr, und Sonntag, gegen 10.15 Uhr, wurde in einen Imbissstand an der Hagener Straße eingebrochen. Unbekannte richteten erheblichen Schaden an. Sie knackten das Klappvordach auf, rissen Teile des Inventars und der Inneneinrichtung aus Schränken und Regalen und zerstörten die Bedientheke. Die Eindringlinge erbeuteten Bargeld. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

