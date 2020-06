Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Halver (ots)

In einem Discounter an der Schützenstraße wurde am Freitag gegen 18.15 Uhr eine Seniorin bestohlen: Während sie ihre Einkäufe vom Korb in ihre Taschen packte, legte die 79-jährige Halveranerin ihre Geldbörse neben sich auf den Packtisch. Als ihre Waren verstaut waren, stellte sie fest, dass das Portemonnaie verschwunden war. Eine unbekannte Person muss es weggenommen haben.

