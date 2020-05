Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der B42

Lahnstein (ots)

Am 27.05.2020 ereignete sich um 17:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Fahrerin eines PKW wollte von Oberlahnstein kommend auf die B42 in Fahrtrichtung Braubach auffahren. Dabei übersah sie den 63-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Braubach kommend die B42 in Fahrtrichtung Koblenz befuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch eine Kollision zu verhindern, stürzte jedoch und stieß mit dem PKW zusammen. Er wurde durch die eintreffende Rettung versorgt und in das Krankenhaus Dernbach verbracht. Die B42 war für die Dauer von ca. 1,5 Stunden zum Teil gesperrt.

