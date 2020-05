Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bendorf: VU Flucht Kauflandparkplatz am 20.05.2020

Bendorf (ots)

Am 20.05.2020, in der Zeit von 10:00- 12:00 Uhr, wurde im Bereich des Imbiss auf dem Parkplatz des Kauflands in Bendorf ein geparkter Audi Q3, schwarz beschädigt. Der unbekannte flüchtige Verursacher beschädigte die Beifahrerseite des Audi Q3 im hinteren und vorderen Bereich. Zeugen die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

