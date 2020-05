Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen an Pkw

Dieblich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch dem 20.05. und Freitag dem 22.05.2020 wurden in der Ortslage Dieblich zwei Pkw von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. An beiden Kfz wurde jeweils eine Fahrzeugseite über nahezu die gesamte Länge zerkratzt. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Ob die beiden Fälle von dem selben Täter begangen wurden wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brodenbach in Verbindung zu setzen.

