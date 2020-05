Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Quadfahrer verletzte sich bei Unfall

Woppenroth (ots)

Am 24.05.2020, gegen 19.05 Uhr wird die Polizeiinspektion Simmern über einen Unfall mit einem Quadfahrer informiert. Dieser habe sich in einem Waldstück zwischen Woppenroth und Hausen an der L 162 ereignet. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der 82-jährige Fahrer gegen 15.00 Uhr einen relativ schlechten und abgelegenen Waldweg befuhr. Dieser war aufgrund umgestürzter Bäume nicht mehr befahrbar. Beim Wenden geriet der Fahrer offenbar leicht in Hanglage und stürzte auf dem Weg mitsamt seinem Quad um. Dabei kam das Quad auf dem Bein des Fahrzeugführers zum Liegen. Gegen 18:00 Uhr wurde der Verletzte auf dem abgelegenen Weg gefunden, nachdem Spaziergänger seine Hilferufe vernommen hatten.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Simmern eingeliefert.

