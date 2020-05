Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemitteilung PI Boppard von Freitag 22.05.2020 06:30- Sonntag, 24.05.2020 06:30

Boppard (ots)

Verkehrsunfalllage im Dienstgebiet: Im o.g. Zeitraum ereigneten sich insgesamt 6 Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Boppard. In 3 Fällen kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit Wild. Bei 3 Unfällen kam es lediglich zu Sachschaden.

Zeugenaufruf zu Einbrüchen im Dienstgebiet der PI Boppard.

Oberwesel. Am Samstag, 23.05.2020 um 02:45 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein aktueller Einbruch in einen Kiosk in Oberwesel am Marktplatz gemeldet. Dort versuchten drei bisher unbekannte Täter zunächst über den Eingang der Rustgasse in das Objekt zu gelangen. Als dieser Versuch scheiterte schlugen sie eine Fensterscheibe an der Kioskfront, welcher zur Rathaustraße ragt, ein. Im Kiosk selbst wurde nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein höherer Sachschaden.

Am selbigen Morgen wird ein weiterer Einbruch in einer Holzhütte am Oelsberg in Oberwesel gemeldet. Der Tatzeitraum wird auf den Abend bzw. Nacht von Freitag 22.05.2020 auf Samstag, 23.05.2020 eingegrenzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände entwendet. An der Holztür der Hütte entsteht Sachschaden.

Boppard. Gegen Samstagabend wird hiesiger Dienststelle ein weiterer Einbruch in das Schützenhaus im Mühltal Boppard gemeldet. Zäune wurden durch bisher unbekannte(n) Täter durchgeschnitten und die Tür zum Schützenhaus aufgebrochen.

Die Ermittlungen bezüglich der Einbrüche dauern an. Hinweise bitte an die PI Boppard unter Tel. 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de

