Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Verkehrsunfall mit Flucht

Lahnstein (ots)

Am Freitag, den 22.05.2020, gegen 11.35 Uhr, wurde ein in der Adolfstraße 77 in Lahnstein geparkter PKW durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher, der vermutlich einen SUV oder einen Geländewagen fuhr, touchierte mit seiner rechten Seite den vor einem Autohaus geparkten PKW am linken Außenspiegel, so dass dieser zum Teil abriss. Dies geschah so lautstark, dass sogar Personen im Verkaufsraum des Autohauses dieses akustisch wahrnahmen. Die Unfallörtlichkeit befindet sich auf einer vielbefahren Hauptverkehrsstraße in unmittelbarer Nähe eines Fußgängerüberwegs. Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell