Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Rot am See: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Der 21-jährige Fahrer eines VW Crafter hielt mit seinem Transporter auf der Wettringer Straße entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand an. Kurz drauf fuhr er wieder los, verblieb aber auf dem linken Fahrstreifen. Im Einmündungsbereich Wettringer Straße / Ortsstraße blickte er nach rechts um zu sehen, ob von dort ein Fahrzeug kommt. Da er weiterhin auf dem linken Fahrstreifen fuhr übersah er den ihm entgegenkommenden VW Polo eines 31-jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000.- Euro.

