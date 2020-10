Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Bühl - "Poser-Szene" im Visier

Baden-Baden, Bühl (ots)

Den Ermittlern der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden gelang im Verlauf des frühen Donnerstagabends ein empfindlicher Schlag gegen die örtliche "Poser-Szene". Im Rahmen mehrerer Kontrollen gingen den Beamten gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße in Bühl und kurz darauf beim Gewerbepark Cité in Baden-Baden insgesamt drei Autofahrer ins Netz, die ihre Fahrzeuge technisch manipuliert hatten. Bei der Überprüfung eines BMW in Bühl stellten die Verkehrspolizisten fest, dass an dem Wagen nicht zulässige lichttechnische Einrichtungen angebracht waren. In Baden-Baden war an beiden kontrollierten Fahrzeugen, bei denen es sich ebenfalls um Modelle aus bayrischer Produktion handelte, das komplette Fahrwerk technisch verändert worden.

Alle drei aus dem Verkehr gezogenen Boliden werden im Verlauf des heutigen Tages einem Sachverständigen vorgeführt. Gegen die Fahrzeughalter im Alter zwischen 21 und 27 Jahren wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell