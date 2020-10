Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Falsche Polizeibeamte am Apparat

Gaggenau (ots)

Eine Seniorin aus Gaggenau wurde am Donnerstagmittag Opfer von "falschen Polizeibeamten". Die Frau erhielt in den zurückliegenden Tagen mehrere Anrufe eines vermeintlichen "Peter Hoffmann" vom Landeskriminalamt in Stuttgart. Der angebliche Ermittler äußerte, dass der Name der Frau auf einer Liste von Einbrechern stehen würde und sie daher Ihre Wertsachen in einem Briefumschlag vor die Tür legen sollte. Die Polizei würde sie anschließend sicherstellen. Anstelle der Polizei schnappte sich ein noch unbekannter Komplize der Betrüger das Kuvert mit mehreren Tausend Euro Inhalt und suchte anschließend das Weite. Die echte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion - Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Vertrauen Sie sich Verwandten oder Freunden an, wenn Sie angerufen werden und ziehen sie Hilfe hinzu - Behördliche Forderungen erreichen Sie in der Regel schriftlich, niemals unangekündigt telefonisch.

