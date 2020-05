Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen a.N.: Diebstahl aus Garten

Zwischen Sonntag und Montag entwendeten Unbekante ein Trampolin aus einem Garten in Lauffen a.N.. Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Sonntagabend und 16:00 Uhr am Montagnachmittag begaben sich die bislang unbekannten Täter in ein Gartengrundstück in der Mittelwiesen und nahmen ein Trampolin mit. Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 209 0, zu melden.

Schwaigern: Zwei Personen durch Schreckschusspistole verletzt

Erst war es nur eine Sachbeschädigung, dann wurde auch noch Leute verletzt. In der Nacht auf Samstag stiegen drei männliche Personen gegen 1 Uhr aus einer S-Bahn am Bahnhof in Schwaigern aus. Eine Person aus der Gruppe, ein 18 Jahre alter Mann, beschädigte daraufhin mehrere Breifkästen. Dies wurde durch zwei Zeugen beobachtet, woraufhin der Randalierer eine Schreckschusspistole zog und aus nächster Nähe mehrfach abfeuerte. Dadurch, dass der Schütze an dem 25-Jährigen und der 17-Jährigen vorbeizielte, wurden diese glücklicherweise nur leicht verletzt. Auf den Täter kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Obersulm: Mann bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagmorgen in Obersulm-Affaltrach. Gegen 10.30 Uhr kam es bei Arbeiten an einem Druckschlauch in der Straße "Am Ordensschloß" zu einer Verpuffung von über 100 Grad heißem Wasser. Der 56-Jährige hatte vor den Arbeiten vermutlich vergessen den Druck auszugleichen. In Folge des Unfalls verbrühte sich der Arbeiter so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht.

Möckmühl: Verletzter mit Helikopter in Klinik

Schwer verletzt hat sich ein Erntehelfer in Möckmühl am Montagmittag. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Arm des 37-Jährigen gegen 12 Uhr in ein Förderband in einem Hühnerstall. Hierbei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Bad Wimpfen: Auto gegen Hauswand

Vermutlich weil er am Steuer eingeschalfen ist, fuhr ein 50-Jähriger am Montagmorgen mit seinem Mercedes gegen eine Hauswand in Bad Wimpfen. Der Mercedes-Fahrer war gegen 7 Uhr auf der Brunnenstraße unterwegs, als er gegen eine Hauswand fuhr. Durch den Unfall entstand am Mercedes ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der 50-Jährige blieb zwar unverletzt, muss aber nun mit einer Anzeige der Polizei rechnen.

Heilbronn: Offenbar Verwirrter sorgt für Polizeieinsatz

Einen Einsatz mehrerer Streifenwagen verursachte ein 34-Jähriger am Montag, kurz vor 12 Uhr in der Heilbronner Innenstadt. Der alkoholisierte und vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann betrat einen Imbiss in der Kaiserstraße und trug dabei aber keine derzeit vorgeschriebene Gesichtsmaske. Nach einem Hinweis des Imbissbesitzers darauf, rastete der Mann aus, schrie verwirrt herum und zog ein Messer, mit dem er herumfuchtelte. Nachdem der Mann das Martinshorn der bereits alarmierten Polizei hörte, lief er in die Gerberstraße, wo er vorläufig festgenommen wurde. Da der 34-Jährige starken Stimmungsschwankungen unterlag und sich nicht beruhigen ließ, musste er in eine Klinik gebracht werden.

